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Сегодня, 17:58

Селиваненко — о вылете Медведева с «Ролан Гаррос»: «Сегодня был не день Даниила»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от Алекса де Минаура в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В понедельник, 3 июня, 28-летний россиянин уступил представителю Австралии со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

«Прежде всего, надо отметить великолепную игру Алекса, которому удавалось практически все. Сегодня был не день Даниила. Победил тот, кто лучше сыграл», сказал Селиваненко «СЭ».

Даниил Медведев. Медведев — мимо четвертьфинала «Ролан Гаррос». Серия без титулов продолжается

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 де Минаур сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).

Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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