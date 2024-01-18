Селиваненко прокомментировал вылет всех сеяных россиянок с Australian Open-2024

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко ответил на вопрос, почему уже во втором круге Australian Open-2024 выбыли все сеяные россиянки.

«Теннис тем и интересен, что в нем постоянно случаются истории успеха ранее не столь известных широкой публике игроков. Так происходит и сейчас. Все те, кто так успешно выступает сейчас, давно уже на слуху у специалистов. Ну а по поводу поражений «сеяных» игроков, то у каждого своя история, и здесь не имеет смысл делать какие-либо обобщения. Теннис не может состоять из одних побед», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В числе сеяных россиянок на Открытом чемпионате Австралии были Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23).