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Сегодня, 17:06

Селиваненко прокомментировал вылет всех сеяных россиянок с Australian Open-2024

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко ответил на вопрос, почему уже во втором круге Australian Open-2024 выбыли все сеяные россиянки.

«Теннис тем и интересен, что в нем постоянно случаются истории успеха ранее не столь известных широкой публике игроков. Так происходит и сейчас. Все те, кто так успешно выступает сейчас, давно уже на слуху у специалистов. Ну а по поводу поражений «сеяных» игроков, то у каждого своя история, и здесь не имеет смысл делать какие-либо обобщения. Теннис не может состоять из одних побед», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В числе сеяных россиянок на Открытом чемпионате Австралии были Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11463098-selivanenko-vyskazalsya-o-tom-chto-vse-seyanye-rossiyanki-vyleteli-s-australian-open.html
Теннис
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