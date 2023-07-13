Селиваненко рассказал, что может помочь Медведеву в полуфинальном матче с Алькарасом

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Полуфинал Уимблдона всегда значительное событие для всех в теннисном мире. Карлос и Даниил одни из лучших на сегодняшний день, при этом каждого из них отличает свой собственный стиль игры. Тем интереснее всегда смотреть их матчи. Поможет ли Медведеву победа над Алькарасом на Уимблдоне-2021? Опыт всегда помогает. Но не вижу смысла в каких-либо рассуждениях и предсказаниях. Все решится на корте. При этом же опыт предыдущих матчей работает всегда в обе стороны», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.