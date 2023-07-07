Селиваненко рассказал об отношении к громким эпитетам в адрес Андреевой

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал успешный старт российской теннисистки Мирры Андреевой на Уимблдоне.

«Победа на снятии соперника всегда не совсем то, чего зрители ожидают от матчей такого уровня. Но это спорт, и такое случается. Мирра в принципе уже всем показала и на предыдущих турнирах, и в первых кругах Уимблдона, что готова играть на равных и обыгрывать именитых соперниц. Относительно громких эпитетов, то не думаю, что хорошо подходящие для громких заголовков фразы на самом деле нужны игрокам в начале карьеры», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет россиянка Анастасия Потапова.