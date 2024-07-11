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Сегодня, 19:14

Селиваненко рассказал об ожиданиях от матча Медведева против Алькараса в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона.

«Не вижу смысла заниматься теоретическими рассуждениями о фаворитах. Даниил показал в матче с Янником прекрасный теннис, как всегда, умный и изобретательный, добавив в него агрессивности», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Игра состоится в пятницу, 12 июля. В четвертьфинале Медведев в пяти сетах обыграл первую ракетку мира Янника Синнера — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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