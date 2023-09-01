Селиваненко рассказал, почему Медведеву было сложно победить О'Коннелла на US Open

Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над французом Гаэлем Монфисом в матче второго круга US Open. В трех сетах он переиграл его со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Уверенно проведя первые два сета, в концовке третьего Даниил чуть отпустил нить игры, и этого было достаточно, чтобы Кристофер, поймав кураж, перехватил инициативу и смог перевести матч в четвертый сет. Еще один пример того, что в теннисе несколько неудачно сыгранных мячей могут изменить ход игры. Но дальше Даниил вернулся к своей игре и на классе довел матч до не такой простой победы, как казалось после первых двух сетов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.