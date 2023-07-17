Селиваненко рассказал, с каким матчем можно сравнить битву Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона-2023

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о матче между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2023.

«На нынешнем Уимблдоне мы увидели один из самых захватывающих финалов турниров «Большого шлема» за последние годы. По интриге и драматизму его можно сравнить только с матчем Джоковича с Роджером Федерером в 2019 году тоже в финале Уимблдона. Счет встречи в первых трех сетах показывает, насколько высоким был эмоциональный накал. Такие волны говорят о том, что каждому из соперников удавались определенные отрезки», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича в финале Уимблдона, который прошел 16 июля. Это вторая победа 20-летнего испанского теннисиста на турнирах «Большого шлема». Первый трофей он завоевал на US Open в 2022 году, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.