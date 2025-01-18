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Сегодня, 15:30

Селиваненко считает, что Кудерметовой в хорошей форме по силе любой соперник

Владислав Маслов
Корреспондент
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на победу Вероники Кудерметовой над Хаддад Майя в третьем круге Australian Open.

Матч завершился по итогам двух сетов со счетом 6:4, 6:2. В матче четвертого круга Кудерметова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

«Вероника — высококлассный игрок, которая уже была высоко в классификации в свое время. Поэтому, если она играет на том уровне, который может показывать, то ей по силам играть с любым соперником», — сказал Селиваненко Metaratings.ru.

В 1/8 финала турнира помимо Кудерметовой сыграют еще три россиянки: Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Источник: Metaratings
Теннис
Australian Open
Алексей Селиваненко
Вероника Кудерметова
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