Селиваненко считает, что Мирра Андреева способна бороться с Соболенко

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о выходе россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге Андреева переиграла в трех сетах Магдалину Френх (Польша) — 6:2, 1:6, 6:1.

«Такие разные по счету сеты против Френх? Подобные сценарии мы видим достаточно часто, когда у соперников поочередно просаживается концентрация, делается ранний брейк и визуально кажется легко отданный сет.

Что касается предстоящей встречи c Соболенко, то понятно, что когда Арина играет в своем темпе и интенсивности, то ей сложно противостоять. Но Мирра одна из тех, кто может с ней бороться. Каждый матч уникален», — сказал Селиваненко.

В 1/8 финала Андреева встретится с первой ракеткой мира и действующей победительницей Australian Open белоруской Соболенко. Матч состоится 19 января.