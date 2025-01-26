Селиваненко считает, что Синнер не дал Звереву шансов в финале Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от победы Янника Синнера над Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025 (6:3, 7:6, 6:3).

«Янник сумел успешно защитить свой титул в Мельбурне, не дав Саше особых шансов зацепиться. За весь матч у Саши не было ни одного брейк-пойнта. Если послушать предположения, которые перед игрой дал Марат Сафин, то они практически полностью подтвердились на корте», — сказал Селиваненко «СЭ».

Синнер победил на Australian Open второй год подряд. Он также прошлогодний победитель US Open и Итогового турнира АТР.

Александр Абустин