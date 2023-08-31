Селиваненко считает, что у Карацева будет интересный матч с Шелтоном

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выходе россиянина Аслана Карацева в третий круг US Open.

«Важная победа для Аслана в плане приобретения уверенности в собственных силах. Даже при всех нюансах и проблемах с двойными ошибками. Что касается следующего круга, то Бен Шелтон — один из лучших игроков нового поколения американского тенниса и уже уверенно заявивший о себе в этом сезоне. Будет интересный матч», — приводит слова Селиваненко.

Матч третьего круга Карацев — Шелтон состоится 1 сентября.