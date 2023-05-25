Селиваненко согласился с Чесноковым в вопросе фаворитов Открытого чемпионата Франции

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко согласился с мнением бывшей девятой ракетки мира Андрея Чеснокова о фаворитах «Ролан Гаррос».

«Андрей Эдуардович — один из наиболее авторитетных экспертов, согласен с его мнением. Хотя в теннисе фаворит на бумаге далеко не всегда выигрывает в реальности и возможны любые сюрпризы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Ранее Чесноков заявил, что считает фаворитами Открытого чемпионата Франции серба Новака Джоковича, Хольгера Руне из Дании, испанца Карлоса Алькараса и россиянина Даниила Медведева.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 28 мая по 11 июня.