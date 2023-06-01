Селиваненко о матче Павлюченкова — Потапова: «Такие матчи всегда интересны со всех точек зрения»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о матче третьего круга «Ролан Гаррос», где сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

«Павлюченкова имеет солидный опыт и возвращается на большие турниры после достаточно серьезного перерыва. Потапова в этом сезоне вышла на новый уровень результатов. Кто имеет больше шансов на победу? Не стал бы заниматься прогнозами. Такие матчи всегда интересны со всех точек зрения», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Во втором круге на «Ролан Гаррос» Павлюченкова выиграла у Людмилы Самсоновой, Потапова обыграла Маяр Шериф. Счет в личных встречах 1:0 в пользу Потаповой.