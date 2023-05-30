Селиваненко: «Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

«Теннис тем и прекрасен, что в нем есть всегда место неожиданным результатам. Тиагу сыграл лучший матч в своей начинающейся карьере, с чем надо его поздравить, а разбор игры Даниила оставить ему и его команде», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина пять титулов. Медведев становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме.