Селиваненко — о финале AO: «В арсенале Циципаса есть все, что дает ему основание претендовать на победу»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Australian Open, в котором сыграют грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

«Какие бы ни были теоретические расклады, все будет решаться на корте. Стефанос явно не будет выходить на игру заведомо обреченным. В арсенале Стефаноса есть все, что дает ему основание претендовать на победу. Также как и у Новака», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Матч между Циципасом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 29 января. Начало игры — в 11:30 по московскому времени. Счет в личных встречах — 10:3 в пользу серба.