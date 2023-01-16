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Сегодня, 19:50

Селиваненко высказался о прогрессе 18-летней Шнайдер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал прогресс 18-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер, которая на своем дебютном ТБШ в первом круге Australian Open 2023 одержала победу над Кристиной Куцовой из Словакии (7:6, 7:5).

«Диана прошла за последний год большой путь через сито турниров разных категорий, приобретая матч за матчем опыт и уверенность в своих силах. В юниорском теннисе Диана всегда была на ведущих ролях и, набрав сейчас ход, способна, на мой взгляд, дать бой любому сопернику. Ее пример в очередной раз показывает, что в теннисе нет единого рецепта успеха и у каждого свой путь к победам. Встреча с Саккари во втором круге? Мария, безусловно, более чем серьезный соперник, претендующий на лидирующие позиции в туре. Но в то же время давление будет на ней и Диане вполне по силам завязать борьбу. И если это получится, то можно ожидать любого результата», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

На данный момент Шнайдер занимает 109-е место в рейтинге WTA. Во втором круге 18-летняя россиянка встретится с Марии Саккари из Греции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-o-progresse-18-letnej-shnajder-v-yuniorskom-tennise-diana-vsegda-by-la-na-vedushhih-rolyah/
Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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