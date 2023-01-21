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«Большой шлем»

Сегодня, 00:03

Матс Виландер: «Свентек задает тон женскому теннису, как Рафа и Новак мужскому»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о стиле игры польской теннисистки Иги Свентек.

«Есть определенный стиль игрока, которого невозможно победить. Если вы не будете сильно бить по мячу, то не сможете победить Игу Свентек. Когда наблюдаешь за кем-то вроде Новака Джоковича или Рафаэля Надаля на протяжении многих лет, сразу понимаешь, у кого есть шансы обыграть их, а у кого нет. И я думаю, что Ига задает тон женскому теннису, как Рафа и Новак мужскому. Половина теннисисток в туре думают, что просто ничего не могут с ней сделать. Есть также некоторые, которые думают, что у них есть игра, способная помешать плану Свентек. Среди них Елена Рыбакина, Джессика Пегула», — приводит Eurosport слова специалиста.

Свентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2023/if-you-dont-hit-the-ball-hard-you-cannot-beat-iga-swiatek-mats-wilander-on-australian-open-favourite_vid1816401/video.shtml
Теннис
Australian Open
Ига Свентек
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