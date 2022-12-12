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«Большой шлем»

12 декабря, 09:40

Виландер о фаворитах Australian Open-2023: «Джокович, потом Медведев и Надаль»

Виландер назвал фаворитов предстоящего Australian Open-2023
Руслан Минаев
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и эксперт Матс Виландер назвал главных фаворитов Australian Open-2023.

«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень-очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть. Считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защищающим титул.

Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир — его дом», — цитирует Виландера Eurosport.

Ранее стало известно, что российские теннисисты выступят на Australian Open-2023 под нейтральными флагами.

Турнир пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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Российские теннисисты выступят на Australian Open-2023