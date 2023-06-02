Джокович прошел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился 3 часа 36 минут.

Джокович сделал 1 эйс, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. У Давидович Фокины — 3 эйса, 2 двойных ошибки и 5 из 8 реализованных брейк-пойнта.

В четвертом круге открытого чемпионата Франции 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с лучшим в паре Хуан Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 29) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Фабио Фоньини (Италия) — 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4