Сербский фанат объяснил поднятие флага России в Австралии желанием остановить русофобию

Австралийский серб Слободан Сибич, которого задержала полиция за поднятие русского флага, объяснил, зачем он демонстрировал российский триколор на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги.

«Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: вы делаете такие же вещи. Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча, и я поднял флаги, которые я люблю», — рассказал Сибич РИА «Новостям».

На турнире в Австралии также выступают теннисисты из Сербии и России. В полуфинале чемпионата сербский спортсмен Новак Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.