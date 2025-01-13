Джокович — о первом матче под руководством Маррея: «Энди очень хорошо справляется»

7-я ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о первом проведенном матче под руководством британца Энди Маррея.

На старте Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 победил американца Нишеша Басаваредди.

«Немного странно было видеть его в моем боксе у корта. Мы больше 20 лет соревновались друг с другом на высочайшем уровне. Здорово, что теперь он со мной по одну сторону сетки. В середине матча он дал мне отличный совет. Энди очень хорошо справляется. Это был приятный опыт. Надеюсь, на этом мы не остановимся», — приводит Daily Record слова Джоковича.

Следующим соперником 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» на Australian Open станет Джейми Фария из Португалии, который обыграл россиянина Павла Котова (6:1, 6:1, 7:5).