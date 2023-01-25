Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:35

Джокович о победе над Рублевым: «Счет первых двух сетов не отражает правду»

Джокович прокомментировал победу над россиянином Рублевым в четвертьфинале Australian Open
Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open-2023 — 6:1, 6:2, 6:4.

«Был ли этот матч для меня лучшим в сезоне? Второй по качеству. Очень близок к предыдущему. Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было — особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.

Думаю, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей — отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной», — сказал серб после игры.

Для серба это 26-я победа на AO подряд. Он догнал по этому показателю Андре Агасси и разделяет с ним первую строчку.

Для Джоковича это 10-й выход в полуфинал AO в карьере. За выход в финал в этом году он сыграет с американцем Томми Полом.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Чесноков считает, что у Хачанова есть хорошие шансы в матче против Циципаса
Рублев о поражении от Джоковича: «Я постараюсь набраться опыта и извлечь уроки»
Все-таки попал под каток. Рублев не смог навязать борьбу Джоковичу
Рублев против Джоковича: невероятные эмоции, плакаты на трибунах и красный закат над Мельбурном
Рублев проиграл 7 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере
Джокович вышел в 44-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» — он уступает лишь Федереру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рублев проиграл 7 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере

Рублев о поражении от Джоковича: «Я постараюсь набраться опыта и извлечь уроки»