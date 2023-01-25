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«Большой шлем»

Сегодня, 14:09

Джокович в 10-й раз вышел в полуфинал Australian Open — он никогда не проигрывал на этой стадии

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open-2023 — 6:1, 6:2, 6:4.

Для 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» это 10-й выход в 1/2 финала AO в карьере. Он ни разу не проигрывал в девяти предыдущих матчах на этой стадии.

Джокович одержал 9 побед на Australian Open, что является рекордом турнира. На втором месте Роджер Федерер и Рой Эмерсон — по 6 титулов.

Победа над Рублевым также стала для теннисиста 26-й подряд. Джокович повторил рекорд американца Андре Агасси.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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