Тарпищев рассказал, в каком случае Медведев и Рублев могут хорошо выступить на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«Для наших ребят точно все зависит от жеребьевки. В Париже корт жесткий, ближе к харду. Нет явного перевеса в сторону тех, кто доминирует на грунте. Если не будут «умирать» по пять сетов с первых кругов, то Рублев и Медведев могут втянуться в турнир и хорошо выступить», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В этом году Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.