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Тарпищев — о матче Рублева и Медведева: «Определяющими факторами в игре станут физические кондиции и удача»

Тарпищев считает, что физические кондиции и удача будут ключевыми факторами в матче Рублева и Медведева на US Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о четвертьфинальном матче US Open между российскими теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Мне понравился Рублев в последнем матче. У него был непростой соперник, удача, конечно, тоже была на стороне Андрея, но по качеству игры он выглядел очень прилично. По классу игры Медведев повыше, но скорости, которые демонстрировал Рублев в последнем матче, уравнивают шансы. Ребята хорошо друг друга знают, и определяющими факторами в матче станут физические кондиции и удача», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

В четвертом круге соревнований Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Рублев победил британца Джека Дрейпера со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Четвертьфинальный матч межд российскими теннисистами запланирован на 6 сентября.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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