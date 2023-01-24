Тарпищев: «Ну какая травма у Корды?! Хачанов весь матч лучше подавал и принимал»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о травме Себастьяна Корды из США, которую он получил в матче с Кареном Хачановым в 1/4 Australian Open 2023.

«Ну, какая травма? До этого Карен два сета выиграл. Полтора из них он имел все равно преимущество, чуть лучше подавал, лучше принимал. Он не дал сопернику играть позиционно. Потому что, если бы Корда играл в корте, он бы разорвал, но Карен лишил его инициативы за счет плотности игры. То есть Корда вынужден был рисковать с длинных мячей... Поэтому логично, что Хачанов прошел дальше, у него все равно у было преимущество. Это лучший сезон за последние 4 года, наверное. Карен лучший теннис сейчас показывает для себя», — приводит слова Тарпищева «КП-Спорт».

Хачанов в полуфинале турнира «Большого шлема» встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).