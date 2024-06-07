Тарпищев объяснил поражение Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Нервная система не восстановилась»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение россиянки Мирры Андреевой в матче против итальянки Ясмин Паолини (3:6, 1:6) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«То, что она чуть-чуть все время ошибалась, показатель того, что она перешла пиковую форму. Это связано с нервным напряжением, нервная система не восстановилась. Физически она выглядела неплохо. Это абсолютно нормальный момент для молодых спортсменов. В плане волевых качеств она, конечно, молодец. Она пыталась что-то сделать, но реально уже потенциал закончился в плане недовосстановления нервной системы», — сказал Тарпищев «СЭ».

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.