Тарпищев: «Хачанов играет на мировую десятку и должен туда вернуться»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты Карена Хачанова на Australian Open-2023.

«В прошлом году я говорил, что Карен играет на мировую десятку и должен туда вернуться. У него выпало много времени из-за пандемии. Он хороший семьянин, у него родился ребенок, было много других проблем. А сейчас он открыл себя и показывает лучший для себя теннис», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Хачанов вышел в полуфинал Australian Open, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).