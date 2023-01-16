Тарпищев: «Многих удивляет, почему никто не отказался играть против наших. Даже украинцы играют с нами»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему российские теннисисты продолжают выступать на международных турнирах.

«Все просто продолжают следовать регламенту, который сами и утвердили намного раньше. Многих, наверное, удивляет, почему в теннисе никто не отказался играть против наших в сложное время, и все дружат. Даже украинцы играют с нами. Один из факторов — мы с детства играем против друг друга. Своего рода мы — теннисная семья», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

ATP и WTA отказались выполнять рекомендацию МОК, российские теннисисты участвуют во всех турнирах, проводимых под эгидами данных организаций.