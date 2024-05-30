Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:45

Тарпищев: «Короткие матчи на руку Медведеву на старте «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведев важно не тратить много сил в первых кругах «Ролан Гаррос».

В четверг соперник Медведева по второму кругу Миомир Кецманович снялся с матча при счете 6:1, 5:0 в пользу россиянина.

«Медведеву важно вработаться в турнир, войти в ритм. В этом плане все хорошо, короткие матчи ему на руку, дают преимущество. Пока у него все по плану, сетка рабочая. Чтобы хорошо выступить, важно не тратить много сил в первых кругах, пока это удается», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Томашем Махачем и аргентинцем Мариано Навоне.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Зверев обыграл Гоффена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Соболенко — о матче с Бадосой: «Тяжело играть против лучшего друга в туре»