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Сегодня, 12:26

Тарпищев считает, что Медведев хорошо выступил на Уимблдоне

Руслан Минаев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона.

«Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть, — цитирует Тарпищева ТАСС. — В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона».

12 июля Медведев проиграл Алькарасу в 1/2 финала травяного «мейджора» в четырех сетах — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Шамиль Тарпищев
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