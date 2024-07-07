Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:46

Тарпищев: «Калинская хорошо играет на Уимблдоне, так как ее игра подходит под траву»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анна Калинская ожидаемо вышла в четвертый круг Уимблдона.

6 июля Калинская обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче третьего круга — 7:6 (7:4), 6:2.

«Калинская должна хорошо играть на Уимблдоне, потому что она играет более плоскими ударами, а любой плоский удар на траве — он с низким отскоком. Она играет в более скоростной теннис, а когда отскок низкий, это значит, что соперник играет мяч ниже уровня колена. И это преимущество Калинской. Ее игра подходит под траву», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге Калинская сыграет с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Леманн разнес игрока сборной Германии Андриха за розовые волосы
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Путинцева о победе над Свентек: «Я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро»

Свентек: «Я позволила Путинцевой вернуться в игру во втором сете, а этого делать не стоило»