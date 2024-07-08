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Сегодня, 04:59

Тарпищев: «Медведеву повезло, что Димитров снялся. Матч мог закончиться как угодно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев сохранил свежесть перед четвертьфинальным матчем Уимблдона благодаря снятию Григора Димитрова.

В четвертом круге болгарин снялся из-за травмы при счете 5:3 в пользу Медведева в первом сете.

«Дане повезло, что Димитров снялся. Матч мог закончиться как угодно. Но, раз так случилось, это для Медведева, конечно, хорошо. Он остался свежий, что очень важно на этой стадии Уимблдона», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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