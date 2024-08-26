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«Большой шлем»

Сегодня, 21:49

Бублик потерпел поражение в стартовом матче на US Open

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

На старте турнира спортсмен уступил китайцу Шану Цзюньчэню со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6. Встреча длилась 3 часа 37 минут.

В следующем круге US Open Шан сыграет против победителя матча Ян Чоински (Великобритания, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Шан Цзюньчэн (Китай) — Александр Бублик (Казахстан, 27) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Александр Бублик
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