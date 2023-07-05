Шаповалов и Пол вышли во второй круг Уимблдона

Сегодня, 20:31
Канадца Денис Шаповалов обыграл румына Раду Албота в первом круге Уимблдона — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Матч длился 2 часа 31 минуту.
Американец Томми Пол победил японца Шинтаро Мочизуки — 7:5, 6:3, 6:1.
Шаповалов в следующем круге встретится с Грегуаром Баррером (Франция), Пол сыграет с Милошем Раоничем (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2
Томми Пол (США, 16) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — 7:5, 6:3, 6:1