Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open

Сегодня, 15:59
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл японца Таро Даниэла в матче второго круга Australian Open-2023.
Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5, продолжительность — 2 часа 45 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Шаповалов сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия).
В другой встрече аргентинец Франсиско Черундоло обыграл француза Корантена Муте (3:6, 6:4, 6:2, 7:5), и следующим его соперником станет Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 20) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5
Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — Корантен Муте (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2, 7:5
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 32) — 6:4, 6:4, 6:4