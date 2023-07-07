Шаповалов выиграл у Броди и встретится с Сафиуллиным в четвертом круге Уимблдона

Канадский теннисист российского происхождения Денис Шаповалов вышел в четвертый круг Уимблдона-2023. В третьем круге он победил британца Лайама Броуди в четырех сетах — 4:6, 6:2, 7:5, 7:5. Соперником Шаповалова в четвертом круге турнира станет россиянин Роман Сафиуллин. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Третий круг Денис Шаповалов (Канада, 26) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 4:6, 6:2, 7:5, 7:5