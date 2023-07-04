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Сегодня, 09:32

Шаповалов — о поведении соперника в первом круге Уимблдона: «Это нечестно, это не теннис»

Алина Савинова
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Канадский теннисист Денис Шаповалов раскритиковал поведение своего соперника Раду Албота из Молдавии во время матча первого круга на Уимблдоне-2023.

«Он постоянно прыгал по корту. Это какая-то шутка, никто так не делает. Давайте я начну делать то же самое, и тогда мы сможем устроить вечеринку здесь. Я имею в виду, это нечестно, это не теннис. Единственная цель этого — отвлечь меня. Это была помеха», — приводит Tennis Infinity слова Шаповалова.

Игра между теннисистами была приостановлена при счете 7:5 и 2:2 в пользу представителя Молдавии в связи с наступлением темноты. Матч будет возобновлен во вторник, 4 июля.

Уимблдонский турнир проходит с 3 по 16 июля.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/thats-not-fair-thats-not-tennis-shapovalov-slams-opponent-for-controversial-tactic
Теннис
Уимблдон
Денис Шаповалов
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