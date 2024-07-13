Шарапова посетила финал Уимблдона-2024 между Крейчиковой и Паолини

Российская экс-теннисистка Мария Шарапова посетила финальный матч Уимблдона между чешкой Барборой Крейчиковой и итальянкой Ясмин Паолини.

Ранее 37-летняя россиянка посещала матч Даниила Медведева против француза Александра Мюллера во втором круге мужского турнира.

Мария Шарапова. Фото Reuters

Шарапова одержала победу на Уимблдоне в 2004 году. В финале турнира «Большого шлема» она переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде).

В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры