Шарапова пришла на матч Медведева на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира бывшая российская теннисистка Мария Шарапова присутствует на матче Даниила Медведева против француза Александра Мюллера во втором круге Уимблдона.

Девушка наблюдает за игрой с трибун. Медведев проиграл в первом сете со счетом 6:7 (3:7).

Ровно 20 лет назад Шарапова одержала победу на Уимблдоне — 3 июля 2004 года. В финале турнира «Большого шлема» она переиграла американку Серену Уимльямс со счетом 6:1, 6:4.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде).

В феврале 2020 года теннисистка объявила о завершении карьеры.