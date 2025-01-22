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Сегодня, 11:34

Шелтон обыграл Сонего и вышел в полуфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Бен Шелтон.
Фото Global Look Press
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Американский теннисист Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты. На счету 22-летнего американца 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Шелтон встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

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Australian Open
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