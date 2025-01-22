Шелтон обыграл Сонего и вышел в полуфинал Australian Open

Сегодня, 11:34
Американский теннисист Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 3 часа 52 минуты. На счету 22-летнего американца 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале Шелтон встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)