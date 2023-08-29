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Сегодня, 18:30

Шевченко — Норри: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Шевченко — Норри начнется примерно в 19.30 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Александр Шевченко.
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Александр Шевченко сыграет с британцем Кэмероном Норри в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Шевченко — Норри.

22-летний Шевченко занимает 83-е место в мужском рейтинге ATP. 28-летний Норри располагается на 16-й строчке.

Сетки турнира, результаты и расписание матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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Теннис
US Open
Александр Шевченко
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