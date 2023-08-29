Шевченко проиграл Норри в первом круге US Open

Сегодня, 21:46
Россиянин Александр Шевченко проиграл британцу Кэмерону Норри в первом круге US Open — 3:6, 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 32 минуты.
16-я ракетка мира в следующем круге встретится с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»