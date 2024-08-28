Экс-россиянин Шевченко снялся с матча против Тиафо на US Open

Сегодня, 22:33
Бывший российский хоккеист Александр Шевченко, выступающий на данный момент за Казахстан, не смог доиграть матч против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open.
23-летний спортсмен отказался от продолжения игры при счете 4:6, 1:6, 0:1. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
Следующим соперником Тиафо станет победитель встречи Бен Шелтон (США, 13) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока