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Сегодня, 22:33

Экс-россиянин Шевченко снялся с матча против Тиафо на US Open

Алина Савинова
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Бывший российский хоккеист Александр Шевченко, выступающий на данный момент за Казахстан, не смог доиграть матч против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open.

23-летний спортсмен отказался от продолжения игры при счете 4:6, 1:6, 0:1. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Следующим соперником Тиафо станет победитель встречи Бен Шелтон (США, 13) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
US Open
Александр Шевченко
0
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