Шевченко уступил Мунару в первом круге Australian Open

Сегодня, 05:09
Российский теннисист Александр Шевченко в первом круге Australian Open уступил испанцу Хауме Мунару со счетом 3:6, 3:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. На счету 23-летнего россиянина 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализованны брейк-пойнт.
Во втором круге Мунар встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хауме Мунар (Испания) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:3, 6:1