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Сегодня, 06:27

Шнайдер и Андреева не смогли выйти в финал парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в полуфинале парного турнира Australian Open уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. На счету россиянок 2 подачи на вылет, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. У победительниц 2 эйса, 6 ошибок на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Синякова и Таунсенд встретятся с победительницами матча Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

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Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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