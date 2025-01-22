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Сегодня, 06:54

Шнайдер и Андреева в полуфинале парного турнира Australian Open сыграют с Синяковой и Таунсенд

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Тейлор Таунсенд в четвертьфинале парного турнира Australian Open обыграли француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5. На счету победительниц 3 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Синякова и Таунсенд встретятся с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) — 6:1, 7:5

Australian Open
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