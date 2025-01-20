Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал парного турнира Australian Open

Российские теннисистка Диана Шнайдер и Мирра Андреева в 1/8 финала парного турнира Australian Open обыграли австралиек Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. На счету россиянок 2 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале Шнайдер и Андреева встретятся с победительницами матча Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:3, 6:2