Шнайдер и Веснина выиграли стартовый матч на Уимблдоне в парном разряде

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Елена Веснина вышли во второй круг Уимблдона-2024 в парном разряде.

В первом раунде россиянки обыграли представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и Кларк Таусон из Дании, оформив «баранку» в третьем сете — 4:6, 7:6 (8:6), 6:0.

Встреча длилась 2 часа 1 минуту. Шнайдер и Веснина 3 раза подали на вылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге российские теннисистки встретятся с парой Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер/Елена Веснина (Россия) — Юлия Путинцева/Клара Таусон (Казахстан/Дания) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:0