Шнайдер обыграла Плишкову и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге Уимблдона обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 20-летней россиянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. Во втором круге Шнайдер встретится с победительницей матча Эльза Жакмо (Франция) — Слоан Стивенс (США). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Диана Шнайдер (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 7:5