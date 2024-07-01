Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:07

Шнайдер обыграла Плишкову и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге Уимблдона обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 20-летней россиянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во втором круге Шнайдер встретится с победительницей матча Эльза Жакмо (Франция) — Слоан Стивенс (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 7:5

Уимблдон
Диана Шнайдер
Каролина Плишкова
20
Читайте также
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Муфтият Дагестана сообщил о подготовке запрета ношения никаба
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Павлюченкова и Касаткина выиграли, Андреева — Фрухвиртова и другие
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев победил Ковачевича, Синнер — Ханфманн
Медведев вышел во второй круг, Шнайдер обыграла Плишкову. Онлайн-трансляция Уимблдона
Азаренко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча
Медведев начал Уимблдон без нервотрепки. Уверенный старт лучшего теннисиста России
Алькарас с победы начал защиту титула на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Азаренко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев победил Ковачевича, Синнер — Ханфманн